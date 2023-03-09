قيادي بحماس: جرائم الاحتلال في الضفة تزيد قوة المقاومة وصلابتها

أكد القيادي في حركة "حماس" مصطفى أبو عرة، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني في نابلس وجنين وفي كل مكان من أرضنا المحتلة يثير الحمية وروح الثورة في صدور شبابنا، ويجعل المقاومة أشد صلابة.

وقال أبو عرة خلال تصريح صحفي اليوم الخميس: إن "جريمة اغتيال ثلاثة شبان من بلدة جبع جنوب مدينة جنين صباح هذا اليوم، يأتي في سياق استمرار مسلسل جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وبدعم وغطاء من قمة العقبة الأمنية التآمرية لتصفية القضية والقضاء على مقاومتها المتصاعدة".

اقرأ أيضاً: محدث الاحتلال يغتال 3 مقاومين في بلدة جبع قضاء جنين

وأضاف: "يظن الاحتلال باستمراره في ارتكاب هذه الجرائم بأنه سيضعف المقاومة، ونقول لهم بأن الضربة التي لا تقضي علينا تقوينا"، داعيًا إلى توسيع رقعة المقاومة وتحميل الاحتلال أحمالاً ثقيلة من جرّاء جرائمه بحق شعبنا، وتدفيعه أثماناً باهظة حتى يرفع يده عن أبناء شعبنا ويوقف جرائمه.

وأوضح أن المقاومة أربكت حسابات الاحتلال وأعوانه، فكلما ارتكب العدو مجزرة أو حماقة قامت المقاومة بالثأر لتلك الدماء المسفوكة، وقد تكون الجريمة في جنين ويكون الثأر من القدس أو نابلس أو غيرها.

ودعا الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الاعتداءات والجرائم والمجازر اليومية، وخلف المقاومة بحمايتها وتشكيل درع وحصن لها، وعدم ترك أي منطقة تدافع عن نفسها وحدها، والثأر في كل مكان ضد الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين