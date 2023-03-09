"حماس": اعتقالات أجهزة السلطة ومداهمة البيوت في نابلس عمل غير وطني

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استمرار أجهزة السلطة الأمنية باعتقال المواطنين ومداهمة البيوت في مدينة نابلس عمل غير وطني، وسياسة ترهيب مرفوضة.

وأوضحت في بيان صحفي، وصل " " نسخة عنه، اليوم الخميس، أن الاعتقالات التي نفّذتها أجهزة السلطة الأمنية مساء أمس، في نابلس بحق عدد من النشطاء والمشاركين في تشييع الشهيد القسامي القائد عبد الفتاح خروشة، عمل جبان وسياسة ترهيب مرفوضة، وخروج عن الأخلاق والأعراف الوطنية، وسلوك لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وسياساته لخنق شعبنا والقضاء على مقاومته الباسلة.

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ودعت "حماس" أجهزة السلطة الأمنية للكف عن هذه الانتهاكات، واحترام قدسيّة دماء الشهداء وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني، والالتزام بالحريات العامة، ووقف هذا السلوك الذي يهدّد السلم الأهلي.

وشدَّدت على دور الشخصيات الوطنية والمؤسسات والأحزاب للتنديد بهذه الانتهاكات والعمل الفوري لوقفها بكل السبل، سيّما وأنها تأتي في ظل جرائم الاحتلال وحكومته الفاشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدَّساته.

المصدر / فلسطين أون لاين