"حكاية حصار" معرض فني في المغرب رفضاً لحصار غزة

افتتحت مدينة فاس في المغرب الأربعاء معرضاً فنيّاً يستعرض أوجه الظلم الواقع على قطاع غزة بفعل الحصار المفروض والمستمر لما يزيد عن 17 سنة، وضم المعرض صوراً التقطت بعدسات صحفيين فلسطينين تجسّد أوجه المعاناة والصمود في القطاع المحاصر

وتخلّل المعرض 4 زوايا تمثل الحالة التي تعيشها غزة وتلخص صور المعاناة والمشكلات المتفاقمة التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب الحصار والمتعلّقة بأزمات التنقل والسفر والكهرباء والمياه والواقع الصحي والمعيشي الصعب، بالإضافة إلى صور تلخص حروب غزة الأربعة وآثارها المدمّرة في القطاع وما خلّفته من شهداء ومصابين.

كما ضم المعرض زاوية بعنوان شعب صامد والتي تعرّض صوراً تكشف صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار المفروض عليه، فيما جاءت الزاوية الرابعة بعنوان شعوب تنتصر وتضم صوراً من عواصم عربية لتظاهرات انتصرت لغزة وفلسطين.

وأكد منظمو المعرض خلال حفل الافتتاح أن معرض حكاية حصار هو تجسيد حقيقي للموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي محاولات جر الشعوب لمربع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.

وحضر المعرض شخصيات وطنية مغربية وممثّلون عن مؤسسات مجتمع مدني والذين أكدوا على موقفهم الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية والرافض لممارسات الاحتلال ووجوده على أرض عربية واسلامية.

ويستمر معرض حكاية حصار يومي الأربعاء والخميس في قاعة مركز الفنون الشيخ أحمد بمدينة فاس بالمغرب.









المصدر / فلسطين أون لاين