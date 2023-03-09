مداهمات واعتقالات خلال اقتحامات للاحتلال بالضفة والقدس

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرّقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أُصيب خلالها شاب.

وأفادت ممصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت من جنين الشابين جهاد شلبي من بلدة السيلة الحارثية، ومحمد شعبان من بلدة اليامون، بعد مداهمة منزليهما والعبث بهما، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات مسلّحة ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدَّت لإصابة شاب بالرصاص في رأسه وجروحه مستقرة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً المحرر الشاب بهاء فايز سلاطنة بعد محاصرة منزله لساعتين وتحطيمه بالكامل في بلدة جبع قضاء جنين، وارتقاء 3 شهداء.

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كما اغتالت قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أحمد حمايل عقب اقتحام منزل في بلدة بيتا جنوبًا، والشاب محمد علاوي عقب اقتحام منزله في بلدة سبسطية.

وفي رام الله؛ اقتحمت قوات الاحتلال قرية رنتيس شمالاً، واعتقلت المحرّر سعد وهدان عقب تفتيش منزله. وطالت الاعتقالات الشاب محمد هارون جرادات خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين