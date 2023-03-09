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بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وينفذون جولات استفزازية

09 مارس 2023 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنّ مستوطنين دخول باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية أدّوا خلالها طقوسًا تلمودية، متجهين نحو باب السلسلة للمغادرة كالمعتاد.

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وفي سياق متصل، تصاعدت الدعوات المقدسيّة للحشد والرباط بشكل واسع في المسجد الأقصى، لإفشال أطماع الاحتلال الاستيطانية ومخططات السيطرة الكاملة على المسجد. 

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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