بالخطأ.. 350 ألف يورو من فلامنغو للاعب كرة سلة برازيلي

أودع نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم من طريق الخطأ مبلغ قدره 350 ألف يورو في حساب لاعب كرة السلة جواو فيكتور غوميش دا سيلفا، ظناً منه انه لاعب كرة القدم الذي يحمل الاسم نفسه.

ودافع غوميش عن ألوان نادي فلامنغو لكرة السلة حتّى عام 2020، ما يبرر خطأ نادي ولاية ريو الذي ظن انه لاعبه السابق جواو فيكتور غوميش دا سيلفا، البالغ من العمر 22 عاما، الذي باعه إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في يناير الماضي.

وقام فلامنغو بإيداع 1.89 مليون ريال، أي ما يعادل 350 ألف يورو، في حساب لاعب كرة السلة.

وسدد فلامنغو المبلغ في 27 فبراير ليعود ويدرك الخطأ الذي ارتكبه بعد 4 أيام.

وقال الشاب البالغ 19 عاماً لموقع "غلوبو إسبورتي": "كنت خائفاً لأنني لم أكن أعرف من أين أتت الأموال"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف: "اعتقدت أن شخصاً ما قد ارتكب خطأً عند إيداع المال أو شيء من هذا القبيل. أخبرني الكفيل أيضاً أنه يجب أن أكون حذراً لأن شخصاً ما قد يستخدم حسابي لغسل الأموال".

من ناحيته، أكد لاعب كرة السلة غوميش الذي يدافع حالياً عن نادٍ للهواة في ريو أنه سيعيد الأموال، مشدداً "أوّد تسوية ما حصل في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن فلامنغو كان مديناً للاعب غوميش بالمال، بقيمة تعادل نسبة 1 في المئة من صفقة انتقاله في فترة سوق الانتقالات الشتوية إلى ولفرهامبتون التي بلغت 18.7 مليون يورو.

وسجل غوميش هدف الفوز لفريقه الجديد ولفرهامبتون أمام ساوثمبتون 2-1 في بداياته في البريميرليغ ضمن منافسات المرحلة 23.

المصدر / وكالات