استهدف مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم الخميس، تجمعًا لآليات الاحتلال العسكرية المتمركزة على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب شهود عيان، فقد تمكن مقاومون فلسطينيون من استهداف حاجز الجلمة العسكري شمال جنين بصلياتٍ كثيفة من الرصاص.

وأفادت مصادر محلية، بأن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع مصابين في صفوف المقاومين، واستطاع المنفذون الانسحاب من المنطقة بسلام.

اقرأ أيضا: مقاومون يسقطون طائرة إسرائيلية مسيّرة في نابلس



وفي أعقاب عملية إطلاق النار، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقًا أمنيًا مشددًا في المنطقة وشرعت بأعمال بحث عن منفذي العملية.

وفي مخيم العروب بمدينة الخليل، استهدف الشباب الثائر جنود الاحتلال بالألعاب النارية، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المحافظة.

فيما شرعت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان في محاولةٍ لتفريقهم من المكان.

كما استهدفت قوات الاحتلال منازل المواطنين بعددٍ من قنابل الغاز المُسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق تم معالجتهم ميدانيًا مِن قِبل الطواقم الطبية.

وتشهد مُدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين زيادة ملحوظة في اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين، تنفيذًا لتعليمات ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المتنطرف إيتمار بن غفير.

اقرأ أيضا: مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق بالضفة





المصدر / فلسطين أون لاين