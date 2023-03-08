أرسنال يسعى لمواصلة التألق ويونايتد لنفض غبار العار في الدوري الأوروبي

يبحث أرسنال الإنكليزي عن نقل تفوّقه المحلي إلى الساحة الأوروبية، في حين يريد مواطنه مانشستر يونايتد نفض غبار هزيمته التاريخية أمام ليفربول، بينما يجد روما الإيطالي نفسه أمام مهمة صعبة في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم الخميس.

تقام مباريات الإياب في 16 منه، على أن تستضيف الفِرق التي تصدّرت مجموعاتها وتأهلت مباشرة الى هذا الدور مباريات الإياب.

بعدما أسفرت قرعة الأسبوع الماضي عن تحدّيات مقبولة للأندية الكبرى، على غرار سبورتينغ البرتغالي بمواجهة أرسنال متصدر الدوري الانكليزي، نشر الإسباني هيكتور بيليرين وجهاً باكياً ورمزاً تعبيرياً لـ "منزل" عبر صفحته على انستغرام، في إشارة إلى دفاعه عن ألوان المدفعجية بين عامي 2011 و2022.

ستكون المواجهة مؤثرة للظهير الأيمن البالغ 27 عاماً، لكن سبورتينغ الذي يمر بمرحلة تفاوت من ناحية النتائج يسعده أن يكون الفريق غير المرشح في لشبونة.

قال مدرب سبورتينغ الشاب روبن أموريم (38 عاماً) "لسنا مرشحين للفوز بالدوري الأوروبي، لكننا مرشحون للفوز في كل مباراة".

ويدرك سبورتينغ صعوبة المهمّة أمام أرسنال حيث لم يسبق له أن هزَّ شباكه في مباريات أوروبية (تعادلان وهزيمتان)، منها اثنتان عام 1969 في كأس مدن المعارض (كأس الاتحاد الأوروبي ويوروبا ليغ لاحقاً) وموسم 2018-2019 في دور المجموعات لـ "يوروبا ليغ".

المصدر / وكالات