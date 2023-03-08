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زوجة الشهيد خروشة: الاعتداء على مسيرة التشييع استمرار لمسلسل الانتقام

08 مارس 2023 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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مشهد من اعتداء أمن السلطة على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة

قالت زوجة الشهيد عبد الفتاح خروشة، إن اعتداء أجهزة السلطة في الضفة على مسيرة تشييع زوجها الشهيد، هو استمرار لمسلسل الانتقام من الشهيد عبر الاحتلال وعملائه.

وبيّنت زوجة الشهيد أنه لا توجد غرابة في اعتداء أمن السلطة على جنازة الشهيد، حيث إن ما يعجز عنه الاحتلال تنفذه السلطة.

وأضافت أنها كانت تنتظر وصول جثمان الشهيد إلى المنزل لإلقاء نظرة الوداع عليه.

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واعتدت أجهزة أمن السلطة ظهر اليوم الأربعاء، على جنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وهاجم أفراد أمن السلطة مسيرة التشييع التي انطلقت من أمام مستشفى رفيديا، بعد صلاة الظهر.

واستُشهد مساء أمس الثلاثاء الأسير المحرر خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصّن فيه بمدينة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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