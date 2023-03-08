حماس والجهاد: الاعتداء على جنازة الشهيد "خروشة" انحطاط وطني وأخلاقي

دانت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، اعتداء أجهزة أمن السلطة على جنازة الشهيد المقاوم عبد الفتاح خروشة، عادَّتين ما حصل بأنه انحطاط وطني وأخلاقي غير مسبوق.

وقالت حركة حماس، إن قمع أجهزة السلطة لمسيرة تشييع الشهيد خروشة جريمة وانتهاك صارخ لكافة القيم الوطنية والدينية والأخلاقية.

وأكدت حماس في بيان لها، أنّ قيام أجهزة السلطة في نابلس بقمع مسيرة تشييع الشهيد القسّامي المجاهد عبد الفتاح حسين خروشة، سقوط أخلاقي جديد يُضاف إلى سجلها الأسود في القمع والتنكيل بشعبنا ورموزه الوطنية، وانتهاك صارخ لقيمنا الوطنية والدينية.

وأضافت: الاعتداء على المشيّعين واعتقال عدد منهم، تجاوز لكل الخطوط الحُمر، بالوقوف ضد إرادة شعبنا وتطلعاته الوطنية، بعد يوم من الاشتباكات البطولية في جنين، ودون مراعاة لتاريخ الشهيد المقاوم وسجله الحافل من الأسر والاشتباك والمطاردة، ولاسيما تنفيذه عملية حوارة البطولية التي قُتل فيها مستوطنان.

وشدّدت على أن مشهد سقوط جثمان الشهيد خروشة في نابلس، يعيد إلى الذاكرة حادثة سقوط جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال خلال تشييعها في القدس، في مشهد لا يخدم إلا أجندة الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

وطالبت بمحاسبة المتورّطين والمسؤولين عن هذا العمل الجبان والمُدان، بما يضمن وقف سياسة القمع والتنكيل وكفّ يد الأجهزة الأمنية عن شعبنا وشبابنا الثائر.

ودعت الكل الفلسطيني بقواه وفصائله إلى الوقوف بقوّة مع خيار شعبنا وحقّه في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال وجرائمه، حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

بدورها، دانت حركة الجهاد الإسلامي بشدّة الاعتداء على موكب تشييع الشهيد خروشة في نابلس.

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وقالت الحركة في بيان لها: "تابعنا باستنكار شديد اعتداء أجهزة أمن السلطة في نابلس على موكب تشييع الشهيد البطل عبد الفتاح خروشة، الذي ارتقى عصر أمس إلى جانب عدد من الشهداء الأبطال، الذين تصدّوا لعدوان عصابات الإجرام والقتل الصهيونية على مخيم جنين الباسل".

وأضافت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، ندين بأشد العبارات هذا السلوك المشين الخارج عن التقاليد الوطنية الأصيلة والذي نعتبره انحطاطاً أخلاقيّاً، وممارسة يرفضها الشعب الفلسطيني الذي توحدت بنادق أبنائه الأحرار في مخيم جنين وفي نابلس والتقت وتعانقت في مواجهة العدو الصهيوني، واختلطت دماء أبنائه المقاتلين والشهداء الذين يصطفون كالبنيان المرصوص في مقاومة العدو".

وأكدت أن ساحات الوطن توحدت والتفت جماهيرها في كل المدن والقرى والمخيمات حول نهج الجهاد الذي يمثّل الإجماع الوطني، وأي محاولة للانحراف عن هذا الإجماع هي محاولات مدانة ومرفوضة.

واعتدت عناصر أجهزة أمن السلطة، صباح اليوم الأربعاء، على جنازة الشهيد "هروشة"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المشاركين في الجنازة.

كما واعتقلت عددًا من المشاركين في الجنازة.

المصدر / فلسطين أون لاين