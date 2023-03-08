دعوة لإضراب شامل بالضفة تنديدا بمجزرة جنين

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الثلاثاء، الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء في مدينتي جنين ونابلس.

ودعت القوى إلى إضراب شامل يوم غدٍ، وللخروج في مسيرات بعد صلاة العشاء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تنديدًا بمجزرة الاحتلال في مخيم جنين وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.

واستشهد 6 مواطنين، وأصيب 12 آخرين خلال مجزرة نفذتها قوات الاحتلال في مدينة جنين مساء الثلاثاء، والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح، حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، شهيد مجهول الهوية.

وفي مدينة رام الله، أعلنت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة الاضراب الشامل اليوم الاربعاء استنكارا للمجزرة الدموية في جنين ومسلسل التصعيد وجرائم الاحتلال المتواصلة.

وفي بيت لحم، دعت لجنة التنسيق الفصائلي جماهير شعبنا للإضراب الشامل الاربعاء يشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات والمصانع والمحلات التجارية، ويستثنى منه مصانع الادوية والمراكز الطبية والصيدليات والافران، غضبا على مجزرة الاحتلال في جنين واكراما لأرواح الشهداء.

كما دعت إلى الخروج بمسيرات غضب في كل حي وشارع غضبا للشهداء في كل المواقع ونقاط الاشتباك.

المصدر / فلسطين أون لاين