تسجيل 32 هزة أرضية في تركيا وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بتسجيل 32 هزة أرضية في تركيا وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان المركز الوطني للزلازل، "تم تسجيل 32 هزة ضعيفة أكبرها بقدر 4 درجات منها 26 هزة في لواء اسكندرون هزة واحدة بقدر 2.7 شمال غرب حماة و4 هزات في البر التركي وواحدة بعيدة".

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وأعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، في تقرير سابق أن عدد الهزات الارتدادية التي سجّلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى 3 مارس بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمّرة.

المصدر / وكالات