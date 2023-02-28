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منهم 2534 في مناطق خارج سيطرة النظام

حصيلة: وفاة 7 آلاف و259 سوريًّا جرّاء الزلازل

28 فبراير 2023 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، توثيقها وفاة 7259 مواطنًا في الداخل والخارج من جرّاء الزلازل التي ضربت شمال البلاد وجنوب تركيا مطلع الشهر الجاري.

وذكرت في تقرير لها، أن "2534 من الضحايا توفوا في مناطق خارج سيطرة النظام السوري و394 في مناطق سيطرته و4331 لاجئًا في تركيا".

وأكدت أن من "بين الضحايا 2153 طفلًا و1524 سيدة، كما أن بينهم 73 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية و62 عاملًا في المنظمات الإنسانية و4 من كوادر الدفاع المدني شمال غرب سوريا".

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وأوضحت أن تقريرها جاء بغرض "تحديث لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية استجابة للظرف الاستثنائي".

وأوضحت أنه "في الحالات العامة لا يسجّل فريق الشبكة الذين يقتلون خارج نطاق القانون ولا يسجّل حالات الوفاة الطبيعة ولا بسبب الكوارث"، مضيفة: إن "ما وثّقه التقرير يمثل الحد الأدنى وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع".

وخلص التقرير إلى أن "هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق خاصة شمال غرب سوريا الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشرّدين قسريّاً من انتهاكات النظام السوري".

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

المصدر / وكالات
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#النظام السوري #زلزال سوريا #سيطرة النظام

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