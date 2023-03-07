قاسم: تشكيل مجموعة مسلّحة تستهدف فلسطينيي الداخل "تصعيد خطير"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن تشكيل الوزير المتطرّف إيتمار بن غفير لمجموعة إرهابية يهودية مسلّحة في مدينة اللد في الداخل المحتل تطور خطير، يعكس توجّه حكومة الاحتلال إلى تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني في مدن الداخل.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء:" إن هذه المجموعة تمارس إرهابها على الفلسطينيين في الداخل المحتل، واصفاً هذا التصرفات بـ:" سلوك عنصري فاشي".

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وأشار قاسم إلى أن تشكيل مثل هذه المجموعتت يعكس سلوك وسياسات الاحتلال المتطرّفة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وكشفت تقارير إعلامية، عن إنشاء شرطة الاحتلال في الفترة الأخيرة، سريّة من المتطوعين اليهود من سكان اللد، لتكون بمثابة فرقة حماية خاصة كجزء من استعداد الشرطة الإسرائيلية لاحتمال اندلاع توترات خلال شهر رمضان في المدينة على غرار ما حدث منتصف عام 2021.



المصدر / فلسطين أون لاين