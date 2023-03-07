إطلاق نار يستهدف مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين بنابلس يزن جبر

أطلق مسلحون في مدينة نابلس الليلة الماضية، النار صوب مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين بالمدينة يزن مصباح جبر، في سياق تهديد السلم الأهلي.

واستنكرت نقابة المهندسين حادثة إطلاق النار على سيارة جبر بعشر رصاصات اخترقت جسم مركبته، مؤكدة أن "هذه الأفعال تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلاً".

وطالبت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالقيام بواجبها، كون الحدث فيه تهديد مباشر لحياة مواطن أولاً، وشخصية عامة لها دورها النقابي والمجتمعي.

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وشددت نقابة المهندسين على أن رسالتها ودورها النقابي والمجتمعي، ماضٍ في طريقه خدمة للزملاء المهندسين ووطننا فلسطين.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر، تعرض لمحاولة اغتيال في تموز/ يوليو الماضي، على يد مسلحين بنابلس، ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات.

ودعت حركة حماس والعديد من الفصائل والنخب والمؤسسات الحقوقية في حينها، إلى ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في القبض على كافة المشاركين في محاولة اغتيال الشاعر، وكل من أعطى الأوامر وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين