الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة تطال مرابطة مقدسيّة

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت مرابطة مقدسيّة في أثناء وجودها في البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال المرابطة المقدسية نفيسة خويص من شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادتها إلى مراكز التحقيق.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، طالت سبعة فلسطينيين، غالبيتهم من عائلة العمور.

والمعتقلون هم: أحمد إبراهيم العمور، وعدي سامي البدن، وأحمد كمال العمور، ومحمود ذيب العمور، وقسام نضال العمور، ومحمود صابر البدن، وحمزة عدنان البدن.

وداهمت قوة راجلة من جيش الاحتلال قرية بيتين شمال محافظة رام الله والبيرة، فيما اقتحم جنود الاحتلال بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

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وأصيب أمس، عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بهجوم شنَّه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس، وسط تصاعد الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتدى المستوطنون على عائلة المواطن إدريس علي مصطفى من عصيرة القبلية بالحجارة وغاز الفلفل، وذلك خلال مرورهم من بلدة حوارة، ما أدَّى إلى إصابة المواطن إدريس بحجر في رأسه، فيما أصيب أفراد أسرته بشظايا زجاج واختناق، إضافة لحالة من الخوف والهلع، خاصة بين الأطفال، وتضرّر مركبتهم.

وقبل نحو أسبوع هاجم مستوطنون بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، ونفذوا نحو 300 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدَّى إلى استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاماً)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين