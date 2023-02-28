خلافًا للمعلن.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات ليلية بالضفة

خلافا لما هو معلن، من وقف جيش الاحتلال لـ"نشاطاته" في الضفة والقدس، شنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات واعتقالات الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ووفق نادي الأسير فقد اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مناطق عدة في الضفة، واعتقلت عددا من المواطنين.

وتخلل الاقتحامات مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية والعبث في محتوياتها، إلى جانب اخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أنه تم اعتقال ثمانية فلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

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وفي مخيم العروب قضاء الخليل واعتقلت الشابين عبيدة عاطف، وبراء الطيطي، والفتى محمد سليم، بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

وفي بلدة عرابة قضاء جنين اعتقلت قوات احتلال الشبان يوسف عمارنة، ومحمد أبو بكر، وأحمد بدارنة، في أعقاب اقتحام منازلهم وتفتيشها بشكل دقيق.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الفتى المقدسي محمد نجيب من حي رأس العمود ببلدة سلوان.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا على حاجز عسكري في المنطقة الواقعة بين مدينة بيت ساحور وقرية دار صلاح شرق بيت لحم.

واعتقلت القوات المتمركزة على حاجز عسكري قرب جسر بيت ساحور، سائق سيارة واستولت على المركبة دون التمكن من معرفة هوية المعتقل صاحب المركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين