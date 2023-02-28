فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خلافًا للمعلن.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات ليلية بالضفة

تعرَّف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الشيكل

سيتحرر الأحد: الاحتلال يقرر إبعاد الأسير منير الرجبي عن حيفا

9 أعاصير مدمرة تجتاح السهول الأميركية وتوقع إصابات وتقطع الكهرباء عن المباني

لماذا حظرت الحكومة الكندية تطبيق تيك توك على هواتفها وأجهزتها

الكرملين: استخبارات الغرب تعمل ضدنا على مدار الساعة

فلكيًا.. الاعلان عن أول أيام شهر رمضان في فلسطين

زلزال هائل خلال أيام.. العالم الهولندي يحذر مجدداً

بدران: حماس لم تكن جزءاً من التشاور بشأن لقاء العقبة

خلافًا للمعلن.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات ليلية بالضفة

28 فبراير 2023 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
...
الاحتلال شن حملة اقتحامات واعتقالات لليلية بالضفة

خلافا لما هو معلن، من وقف جيش الاحتلال لـ"نشاطاته" في الضفة والقدس، شنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات واعتقالات الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ووفق نادي الأسير فقد اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مناطق عدة في الضفة، واعتقلت عددا من المواطنين.

وتخلل الاقتحامات مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية والعبث في محتوياتها، إلى جانب اخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أنه تم اعتقال ثمانية فلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضا: بينهم نجل النائب "القرعاوي".. حملة اعتقالات متفرّقة في الضفة

وفي مخيم العروب قضاء الخليل واعتقلت الشابين عبيدة عاطف، وبراء الطيطي، والفتى محمد سليم، بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

وفي بلدة عرابة قضاء جنين اعتقلت قوات احتلال الشبان يوسف عمارنة، ومحمد أبو بكر، وأحمد بدارنة، في أعقاب اقتحام منازلهم وتفتيشها بشكل دقيق.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الفتى المقدسي محمد نجيب من حي رأس العمود ببلدة سلوان.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا على حاجز عسكري في المنطقة الواقعة بين مدينة بيت ساحور وقرية دار صلاح شرق بيت لحم.

واعتقلت القوات المتمركزة على حاجز عسكري قرب جسر بيت ساحور، سائق سيارة واستولت على المركبة دون التمكن من معرفة هوية المعتقل صاحب المركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #الاحتلال #الضفة #اعتقالات #حملة اعتقالات #اعتقالات في الضفة #حملة اقتحامات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة