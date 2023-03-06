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17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

06 مارس 2023 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
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المقاومة في الضفة

تواصلت أعمال المقاومة بـ الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال في المناطق الشمالية من مدينة جنين، وقرب مستوطنة "ياكير" في سلفيت.

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وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين، وحكموا مركباتهم في قلقيلية والخليل.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري (1177) عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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