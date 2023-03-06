مواجهات مع الاحتلال في الضفة ومستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الاثنين، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، اندلعت على إثرها مواجهات، فيما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المنطقة.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة للاجئين شمالي بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال السيدة سندس شوشة من بيت لحم، أثناء تواجدها في المسجد الأقصى المبارك.

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وهاجم المستوطنون مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

ورشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة قرب بيت فوريك شرق نابلس، وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، وقرب مخيم العروب شمال الخليل، وعند مفرق قرية حوسان غرب بيت لحم.

وفي سلفيت، أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء والعمل في منازل ومنشآت زراعية في بلدة الزاوية غرب المدينة.

وسلمت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 14 منشأة، شملت ثلاثة منازل قيد الإنشاء، وبركسين، و9 غرف زراعية في المنطقة الغربية من البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين