"كتلة الصحفي": لن نسمح باستمرار اختطاف نقابة الصحفيين

طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني بوقف اختطاف نقابة الصحفيين والعمل فورا على إصلاحها وفق مسار نقابي وقانوني متفق عليه.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الكتلة، اليوم الإثنين، أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة بحضور لافت لجموع الصحفيين.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بإصلاح النقابة ووقف المحاصصة والفئوية بداخلها، من بينها "المؤتمر الاستثنائي لا يمثلنا، لا شرعية لمن يقود النقابة منذ سنوات دون انتخابات، لا للفئوية داخل نقابة الصحفيين".

وأكد عضو مجلس الكتلة حازم الحلو على أن المؤتمر الاستثنائي غير الشرعي الذي تم عقده قبل أسابيع قد رسخ عملية اختطاف النقابة، مشددًا على أن مخرجات ذلك المؤتمر لا تعني جموع الصحفيين في أي شيء.

وأشار إلى أن الكتلة ترى في خطوات النقابة البعيدة عن التوافق سلوكا يزيد الفجوة ويعزز الشرخ في الوسط الصحفي الفلسطيني، ويعكس الرغبة الجامحة بالسيطرة على النقابة وإدارة الظهر للمجموع الصحفي الذي تتوالى مطالبه بضرورة إجراء الانتخابات وفق أسس ديمقراطية.

وحذر من استكمال مسرحية الانتخابات القادمة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين كافة جموع الصحفيين على كيفية إنجازها وضمان حق المشاركة بعيدا عن تغول الجهات السياسية عليها.

وشدد على أن الصحفيين لن يسمحوا باستمرار اختطاف النقابة، مؤكدا على حق الصحفيين في اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا التغول من مجلس النقابة الحالي على حقهم في انتخاب من يمثلهم بشكل حقيقي.

واعتبر أن مضي مجلس النقابة الحالي في هذا المسار لا يعني سوى استمرار شرذمة البيت الصحفي، موضحًا أن ذلك يمثل نقطة تحول لها ما بعدها.















المصدر / فلسطين أون لاين