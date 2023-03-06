"منظمات الهيكل" المزعوم تطالب بإغلاق "الأقصى" في الأسبوع الثالث من رمضان

طالبت "منظمات الهيكل" المزعوم، من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، إغلاق المسجد الأقصى في الأسبوع الثالث من رمضان لإفساح المجال لاقتحامات اليهود خلال ما يُسمى "عيد الفصح" العبري.

ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم جمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى يوم غد الثلاثاء والأربعاء المقبل.

وطالبت المنظمات الاستيطانية بن غفير، إغلاق الأقصى أمام الفلسطينيين لمدة 10 أيام خلال عيد "الفصح العبري" الذي يتزامن مع شهر رمضان.

وأعلنت الجماعات الاستيطانية أنها تسعى خلال "عيد المساخر" إلى فرض الطقوس التلمودية والشعائر التوراتية، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع وبشكل جماعي داخل الأقصى، و"السجود الملحمي" في ساحات الحرم، إلى جانب محاولة الغناء والرقص والاحتفال عند أبواب المسجد الأقصى.

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ونشرت تصريحات منسوبة إلى بن غفير خلال لقاء جمعه، أمس الأحد، مع قادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أوضح من خلالها أنه يعتزم إغلاق المسجد الأقصى لمدة 10 أيام في رمضان خلال ما يسمى عيد الفصح العبري وتخصيص ساحات الحرم لليهود فقط.

وردا على هذه الدعوات لـ"منظمات الهيكل"، أطلق ناشطون وهيئات وشخصيات مقدسية الدعوات لتكثيف شد الرحال إلى القدس والرباط في المسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، للتصدي لتلك الاقتحامات الواسعة.

ويأتي ذلك، فيما طالب بن غفير، الشرطة بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل بزعم بنائها بدون تصاريح، وتأتي تعليمات بن غفير بالرغم من تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى غليان في صفوف الفلسطينيين.

ليس هذا وحسب، بل تعتزم سلطة التنفيذ والجباية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء 6 عائلات فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر آذار/مارس الحالي، بزعم أن هذه المنازل والعقارات بملكية جمعيات استيطانية وعائلات من المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين