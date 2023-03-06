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والتصدي لعنجهية وإجرام الاحتلال

حمادة يدعو لصدّ اقتحامات المستوطنين المرتقبة للأقصى

06 مارس 2023 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعا المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، لصد اقتحامات المستوطنين المرتقبة للأقصى والتصدي لعنجهية وإجرام الاحتلال.

وقال حمادة "إنّ ما قام به الاحتلال سابقًا بعدوانه على المسجد الأقصى المبارك دفع ثمنه غاليًا، وإنّ أيّ عدوان جديد على القدس والأقصى سيكون بمثابة صاعق تفجير للأوضاع الميدانية".

وسبق أن دعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة ما يسمى عيد ”البوريم/المساخر” اليهودي.

وأضاف حمادة:" إنّ تهديدات المتطرف إيتمار بن غفير، بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني قبل شهر رمضان هي استكمال لعنجهية وإجرام الاحتلال المنطلقة من داخل الكيان "الصهيوني" وخاصة في ظل هذه الحكومة الفاشية.

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وذكر أنّ بن غفير ينتهج "التهديد المسبق والصخب العالي من أجل تحسين وضعه ولتقديم نفسه كقائد مخلد لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد على أنّ الشعب الفلسطيني لا يأبه بتهديدات بن غفير ولا حكومته الفاشية أو غيرها، موضحًا أنّ بن غفير يسعى لترحيل شعبنا ولكنه يستهدف المقدسيين بشكل خاص هذه الأيام، كي يدفعهم إلى النزوح خارج المدينة المقدسة.

وأكد حمادة أنّ ذلك لن يكسر إرادة وعزيمة شعبنا الفلسطيني، مضيفا:" إنّ شعبنا الفلسطيني سيواصل الصمود والثبات ولن يسمح للمحتل بالتغول في أرضه".

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ولفت إلى أنّ خصوصية شهر رمضان ستكون فرصة أمام شعبنا للإثخان في هذا العدو، مشيرًا إلى أنّ المقاومة وعلى رأسها حركة "حماس" تؤكد أنّ كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا في ظل استمرار عدوان الاحتلال.

وأوضح حمادة أنّ ما يحدد طبيعة المواجهة هو الميدان وقرار غرفة العمليات المشتركة سواء بقطاع غزة أو المقاومة المجتمعة والشباب الثائر بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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