"إدارة الظَّهر".. سياسة "أونروا" في التعامل مع مطالب موظفيها بالضفة

تحاول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التنصل من مسؤولياتها وإدارة ظهرها للعاملين في مؤسساتها بالضفة الغربية، وعدم احترام المبادرة التي قُدمت لإنهاء الأزمة، بحسب اتحاد العاملين العرب في الوكالة الأممية.

وأعلن الاتحاد في بيان له أول من أمس استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات، بعد فشل المفاوضات مع إدارة "أونروا"، موضحًا أنّ المفاوضات مع الأخيرة باءت بالفشل بسبب "عدم احترام وكالة الغوث المبادرة التي تقدمت بها كلٌّ من وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير بداية الشهر الماضي، للخروج من الأزمة".

وفي 9 فبراير/ شباط الماضي، علَّق اتحاد العاملين في "أونروا" الإضراب المفتوح الذي بدأ فيه يوم 23 يناير/ كانون الثاني المنصرم في الضفة الغربية، استجابةً لمبادرة وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين، لإجراء حوار للتوصل إلى حلول للقضايا الخلافية.

ويطالب الاتحاد بزيادة رواتب العاملين في "أونروا" بالضفة الغربية بموجب اتفاق عام 2014، لزيادة الرواتب بنسبة 9% (مبلغ 50 دينارًا أردنيًّا)، التي لم تلتزم بها الإدارة، بحسب عضو الاتحاد رائد عميرة، الذي بيّن أنّ علاوة إقليم الضفة نوقشت في اتفاقيات سابقة واعترف بها، مدللًا على ذلك بصرفها لعدد من الموظفين وتجاهل آخرين.

تهديد العاملين

وأرجع عميرة، في حديث لصحيفة "فلسطين"، أسباب استئناف الإضراب إلى تنصُّل "أونروا" من مسؤولياتها وعدم احترامها المبادرة التي قدمت لها بداية الشهر الماضي، لإنهاء النزاع العمالي والبحث في علاوة إقليم الضفة.

وذكر أنّ مفوض عام "أونروا" فيليب لازاريني اتصل في 8 فبراير الماضي، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، برئيس اتحاد العاملين جمال عبد الله، للجلوس على طاولة الحوار مع اتحاد العاملين في الوكالة وإنهاء الأزمة.

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وأضاف عميرة: جلسنا في مكتب وزير العمل بحضور جميع الأطراف وتم التأكيد على ضرورة استئناف الحوار على قاعدة علاوة إقليم الضفة، وبعد نحو 4 جلسات من المفاوضات انتهت الأربعاء الماضي بتهرُّب المكتب التنفيذي لأونروا ومكتب مدير العمليات من الاتفاق.

وأشار إلى أنّ مدير العمليات أرسل رسالة في 2 مارس/ آذار الجاري إلى الاتحاد مطالبًا إياه بالجلوس على طاولة الحوار، وحدد يوم الجمعة للّقاء، مردفًا: توجّهنا للمكان ولم يحضر مدير العمليات للاجتماع.

وأكد استهداف المفوض العام "لازاريني" لإقليم الضفة الغربية والقدس، موضحًا أنه يحاول تجاهل مطالبنا، ويتعمّد التشويش بالضغط علينا عبر تهديدنا بخصم أيام الإضراب.

وبيَّن عميرة أنّ الاتحاد يطالب باستكمال صرف علاوة موظفي الوكالة بالضفة الغربية، مردفًا: لن نتراجع عن مطالبنا المشروعة. وبيَّن أنّ وكالة الغوث صرفت في الأشهر الماضية علاوة لنحو ألف موظف من أصل 3700 موظف يعملون في إقليم الضفة الغربية، وتجاهلت البقيَّة.

وأشار إلى أنّ الاتحاد لن يتراجع عن خطواته الاحتجاجية وسيواصل نضاله لحين الاستجابة لمطالبه العادلة، لافتًا إلى أنّ "أونروا" تمادت في تهديدها ومخاطبة العاملين الذين أبدوا استياءهم من طريقة عملها.

وبيّن أنّ الاتحاد سيُنظّم اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، لرفضها التعاطي مع مطالب العاملين فيها، فيما ستُنظّم في هذا الأسبوع مؤتمرًا صحفيًّا ووقفات عدة بمختلف مناطق الضفة الغربية والقدس احتجاجًا على تجاهل "أونروا" مطالب العاملين فيها.

طاولة الحوار

من جهته، قال المدير العام للمخيمات بدائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك: إنّ مطالب العاملين في "أونروا" مشروعة، ونطالب بتغليب لغة الحوار للوصول إلى حل، منتقدًا تنصُّل وكالة الغوث من مسؤولياتها تجاه العاملين لديها بحجة الأزمة المالية.

ودعا أبو كشك في حديث لـ"فلسطين" "أونروا" إلى البحث عن موارد مالية لتلبية احتياجاتها والعاملين فيها والخروج من الأزمات التي تعانيها لتواصل عملها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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وأكد ضرورة استجابة "أونروا" لمطالب العاملين فيها، ومواصلة تقديم خدماتها في ظلّ الظروف الصعبة التي يتعرض لها اللاجئون، مشيرًا إلى أنّ الموظفين بحاجة ماسة لتحسين ظروفهم المعيشية.

ونبَّه إلى أنّ وكالة الغوث تحاول التنصل من مسؤولياتها عبر دفع الجهات الحكومية أو الأهلية لأن تحل محلها وتنسحب من تقديم خدماتها في الضفة الغربية.