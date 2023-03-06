"شراب": المقاومة الفلسطينية تراكم قوتها من أجل تحرير الأسرى وكسر قيدهم

أكدت رئيس الحركة النسائية في حركة "حماس" وعضو المكتب السياسي فاطمة شراب أن المقاومة الفلسطينية لن تترك الأسرى والأسيرات، وأنها تراكم قوتها وتُقدم كل إمكانياتها من أجل أن تصل إلى اللحظة التي ينشدها كل أبناء الشعب الفلسطيني بتحرير الأسرى وكسر قيدهم.

قالت خلال وقفة نظمتها الحركة النسائية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة،:" في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي نحتفي ونعتز بأسيراتنا الماجدات اللواتي يقبعن في سجون الاحتلال، وسط معاناة تتعدى حدود الوصف من بعد وحرمان وتنكيل وتعذيب"، مؤكدةً أن المرأة الفلسطينية شاركت على مدار العقود الماضية في النضال ومقاومة الاحتلال وشكلت نموذجًا فريدًا وعظيمًا في ميادين الكفاح.

وأكدت أن جريمة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعالم الظالم دون محاسبة أو مسائلة لهذا الاحتلال، الأمر الذي يجعل الاحتلال وحكومته الفاشية يرفعون وتيرة العدوان على الأسرى، مطالبةً الجميع بالعمل الجاد والمسؤول لوقف هذه الجريمة المنظمة وإطلاق سراح الأسيرات بشكل فوري.

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وشددت شراب على أهمية تصعيد وتطوير الحراك الداعم والمساند للأسرى والأسيرات وتعزيز الجهود على كافة الأصعدة لوقف عدوان الاحتلال عليهم، مبينةً أن قضية الأسرى ستبقى على طاولة القيادة وهي أولوية في كل تحركاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين