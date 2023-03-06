مستوطنون يقتلعون 80 غرسة زيتون بالضفة

اقتلع مستوطنون، اليوم الإثنين، 80 غرسة زيتون في قرية ياسوف، شرق سلفيت، بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس ياسوف صالح ياسين، خلال تصريحات صحفية: إن "مستوطني (تفوح) المقامة عنوة على أراضي المواطنين، قاموا باقتلاع وتكسير ما يقارب 80 غرسة زيتون تتراوح أعمارها ما بين سنة – 3 سنوات في منطقة خلة الرجم شرق البلدة".

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

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ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين