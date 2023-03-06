من بينهم أسير محرر.. حملة اعتقالات متفرقة في الضفة الغربية

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة وفجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات، في مناطق متفرّقة في الضفة الغربية والقدس.

وأوضحت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا في ساعات الفجر الأولى، واعتقلت الشاب وديع عبد الفتاح خالد أبو جليل (19 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وأشارت إلى أن رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون اقتحم بتعزيزات عسكرية مدرسة الأمجاد في حي رأس خميس في مخيم شعفاط.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، أربعة مواطنين من بلدتي بيت أمر وسعير شمال شرق الخليل، حيث قامت باقتحام منزلين وتفتيشهما تفتيشًا دقيقًا، وقبل انسحاب جيش الاحتلال تم اعتقال الأسير المحرر وحيد حمدي زامل أبو ماريه 55 عامًا والفتى جمال محمد أحمد عادي 17عاما وتم نقلهما إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر.

كما داهمت قوة من جيش الاحتلال بلدة سعير وقامت باعتقال، أحمد حسن الفروخ و أبي باجس المطور.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثمانية شبان، حيث اقتحمت المنطقة الغربية بالمدينة وحاصرت أحد المقاهي في محيط جامعة النجاح، واعتقلت سبعة شبان من داخله.

وأوضحت المصادر أن الشبان السبعة هم: محمود الشامي، ورائد شبيطة، بدر شبيطة، وضاح حجير، محمد طقطوق، تيسير القدرة، محمد جمعة.

كما اعتقلت الشاب عزيز ثوابتة بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة عزموط شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الباذان شمال شرق نابلس، وداهمت منزل رئيس المجلس القروي فارس الفارس، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

المصدر / فلسطين أون لاين