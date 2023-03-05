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دواء للسكري يُقلل مخاطر أمراض الكلى والجهاز التنفسي

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دواء للسكري يُقلل مخاطر أمراض الكلى والجهاز التنفسي

05 مارس 2023 . الساعة 23:21 بتوقيت القدس
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اكتشف فريق بحثي في قسم الصيدلة بكلية الطب بجامعة هونغ كونغ، أن دواءً جديداً يستخدم لخفض الغلوكوز لمرضى السكري من النوع الثاني، يمكن أن يكون مفيداً في تقليل خطر إصابتهم بأمراض الكلى والجهاز التنفسي، بما في ذلك أمراض الكلى في مرحلتها النهائية، ومرض انسداد مجرى الهواء، والالتهاب الرئوي.

وخلال الدراسة المنشورة في العدد الأخير من دورية "علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي"، قدم الفريق البحثي دليلاً بالتجارب السريرية على أن مثبطات الناقل (SGLT2i)، وهي فئة جديدة من أدوية خفض الغلوكوز لمرض السكري من النوع 2. توفر إلى جانب التحكم في نسبة السكر بالدم، حماية من أمراض الكلى والالتهاب الرئوي.

وشملت التجارب السريرية بالدراسة، 30 ألف مريض يعانون من مرض السكري من النوع الثاني في هونغ كونغ، ووجد الفريق أنه بالمقارنة مع مثبطات (DPP4i) التقليدية التي يستخدمها المرضى، فإن المثبطات الجديدة (SGLT2i)، كانت مرتبطة بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى بمراحله الأخيرة بنسبة 81%، وانخفاض خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد بنسبة 70%، وانخفاض خطر الإصابة بـ"بيلة الألبومين" بنسبة 50%، فضلاً عن انخفاض أبطأ في معدل "الترشيح الكبيبي المقدر"، وكلها أدلة واقعية تشير إلى أن المثبطات الجديدة يمكن أن تمنح تأثيرات وقائية كلوية إضافية.

وبالنسبة لنتائج الجهاز التنفسي، ارتبطت مثبطات (SGLT2i) الجديدة، بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بمرض انسداد مجرى الهواء بنسبة 35%، وانخفاض معدل تفاقم المرض بنسبة 46%، بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي بنسبة 41%.

ورغم ما أثبتته الدراسة القائمة على الملاحظة، يؤكد تشيونغ تشينغ لونغ، الأستاذ المساعد، في قسم الصيدلة، أن هناك حاجة لدراسات إضافية لتأكيد النتائج.

ويقول في تقرير نشره الجمعة الموقع الإلكتروني لجامعة هونغ كونغ: "يجب إجراء المزيد من التجارب السريرية المتخصصة والتحليلات المجمعة للدراسات من مجموعات سكانية ومجموعات فرعية مختلفة، للخروج بنتيجة مؤكدة بأن دواء (SGLT2i) يمكن أن يكون عقاراً بديلاً أفضل لـ(DPP4i)، ويمكن استخدامه دواءً لضبط نسبة السكر في الدم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#دواء #أمراض الكلى #صحة الإنسان #مرض السكر

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