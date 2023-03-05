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حرق 5 شاحنات تعود لمستوطنين في الرملة

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حرق 5 شاحنات تعود لمستوطنين في الرملة

05 مارس 2023 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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حرق 5 شاحنات تعود لمستوطنين في الرملة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ النيران أضرمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في خمس شاحنات تعود لمستوطنين في مدينة الرملة بالداخل المحتل.

وأكد موقع صحيفة "ميكور ربشون" العبرية، عدم وقوع إصابات في صفوف المستوطنين، لكنه اشار إلى أنّ أضرارًا جسيمة لحقت بالشاحنات ومرآب السيارات التي كانت تقف فيه.

واشار إلى أنّ هذا ثالث حرق للسيارات في المدينة في الأسابيع الأخيرة، مضيفًا أنه قبل نحو ثلاثة أسابيع، تقدم سكان المدينة من المستوطنين، بشكوى بعد اكتشاف سيارتين محترقتين، وقبل أيام قليلة، أضرمت النيران في ست سيارات تعود لمستوطنين، متوقفة جنبًا إلى جنب في شارع موشيه تسيلاخ في مدينة الرملة.

وذكر الموقع أنّ المستوطنين يخشون أن تكون هذه الحرائق قد تمت "على أسس وطنية كما حدث قبل نحو عام في المدينة".

وكانت مدينة الرملة، قد شهدت قبل حوالي عام ونصف، موجة حرق للسيارات خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021، والتي شملت حرق حافلات وشاحنات في جميع أنحاء المدينة تعود لمستوطنين، تَبيّن أنّ فلسطيني من خانيونس كان يقف خلقها.

المصدر / وكالات
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#اللد #الداخل المحتل

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