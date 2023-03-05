عصافرة: حكومة رام الله ترفض الاستجابة لمطالب المعلمين في الضفة

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

أكد عضو حراك المعلمين في رام الله، خالد عصافرة، أن حكومة رام الله ما تزال متعنتة، وترفض الاستجابة للمطالب الحقوقية للمعلمين في الضفة الغربية، الذين يخوضون إضرابًا عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي.

وحذر عصافرة في حديث لصحفية "فلسطين"، من تصاعد الخطوات الاحتجاجية للمعلمين في الأيام القادمة، في ظل عدم وجود أي بوادر لحل الأزمة.

وقال: إن "المعلمين ينتظرون الآن إقدام الحكومة على تنفيذ التهديدات التي وجهتها للمضربين بخصم أيام من العمل، في الشق المالي"، مشددًا على أنه "في حال خصمت هذه الأيام من الراتب القادم سيتجه المعلمون نحو تصعيد خطواتهم الاحتجاجية".

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وبيّن أن تصعيد الاحتجاجات سيكون بتنفيذ اعتصامات مركزية دائمة وقد يصل الأمر إلى المبيت وسط مدينة رام الله، مشيرًا إلى أن استمرار الإضراب له انعكاسات سلبية على العملية التعليمية والحكومة تُدير ظهرها.

ودعا عصافرة، حكومة محمد اشتية إلى تنفيذ المبادرة التي اتفق عليها العام الماضي مع المعلمين، ونصّت على تنفيذ جُملة من المطالب المالية والنقابية.

ويقضي الاتفاق بزيادة طبيعة العمل بنسبة 15% لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، إذ يصرف 10% منها بداية عام 2023، و5% بداية عام 2024، كما ينص على "دمقرطة اتحاد المعلمين الفلسطينيين".