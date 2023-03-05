منتدى الإعلاميين يستنكر "استهداف" أجهزة السلطة للصحفيين

استنكر منتدى الإعلاميين االفلسطينيين، اليوم الأحد، إصرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على استهداف الصحفيين وعرقلة عمل وسائل الإعلام.

وقال في بيان صحفي: "بعد أيام قليلة من اقتحام مقر تلفزيون وطن في مدينة رام الله ومنع وسائل الإعلام من تغطية مؤتمر صحفي للتحالف الشعبي، أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال الصحفي معاذ وشحة".

وأضاف: "وبحسب والده، فإن الأجهزة الأمنية اتصلت بمعاذ (22 عاما) ليلة الثلاثاء الماضي، وأبلغته بضرورة حضوره صباح الأربعاء لمقابلة لدى جهاز المخابرات في رام الله، وأكدت له أنه استدعاء لساعة أو اثنتين وسيتم الإفراج عنه، غير أنه لم يتم الإفراج عنه، وتم بلاغ ذويه بتمديد توقيفه، دون معرفة الأسباب والخلفيات".

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وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين رفضه التام لأي مساس بالصحفيين وحرية العمل الإعلامي، داعياً لضرورة وقف مسلسل استهداف الصحفيين في الضفة الغربية.

وطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة القيام بواجبها تجاه حماية الصحفيين من تغول الأجهزة الأمنية عليهم، وعدم السماح بالتمادي في انتهاك الحريات الإعلامية، لاسيما أن الصمت على ذلك لا يعني سوى مباركة استهداف الصحفيين وتشجيع للأجهزة الأمنية على مواصلة نهج قمع الحريات الإعلامية.

وحثَّ منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وسائل الإعلام على "فضح انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين، ومساندة الزميل الصحفي معاذ وشحة باعتبار ذلك واجب إنساني ومهني، والرد على مسلسل الانتهاكات بمواصلة أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني في خدمة شعبهم وقضيته العادلة، والتأكيد للقاصي والداني أن محاولات إرهاب وقمع الصحفيين مصيرها الفشل المحتوم".

المصدر / فلسطين أون لاين