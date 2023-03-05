ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر 45 ألفًا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 45 ألفًا و986 شخصًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في ولاية هطاي.

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وقال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 45 ألفًا و986 شخصًا، بينهم 4 آلاف و267 سوريًا.

وأشار إلى تسجيل 13 ألفًا و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا في قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ماديًا ضخمًا في 11 ولاية تركية.

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المصدر / وكالات