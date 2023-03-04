عائلة بنات: اعتقال مخابرات السلطة عمار بنات فيه تهديد حقيقي لحياته

قالت عائلة نزار بنات، إن جهاز مخابرات السلطة في الخليل يواصل اعتقال ابنها عمار مجدي بنات منذ نحو 48 ساعة دون أن تعلم العائلة شيئا بخصوصه.

وأوضحت العائلة في بيان لها، اليوم السبت، أن اختطاف عمار دون تهمة أو مذكرة اعتقال؛ تهديد حقيقي لحياته. محملة مدير جهاز المخابرات ماجد فرج ومدير المخابرات في الخليل ونائبه المسؤولية عن حياته وعن أي أذى يصيبه أو يهدد حياته، طالما يتم إخفاء كافة المعلومات عن حالته ومكان اعتقاله.

وطالبت العائلة، المؤسسات الحقوقية بالتوجه الفوري إلى مقر المخابرات للاطمئنان على صحة عمار والعمل على الإفراج عنه من مكان اختطافه الذي تم لصالح أجندات رؤساء أقاليم فتح بحسب العائلة.

وذكرت العائلة في بيانها، أن "طريقة اختطاف عمار بنات وحيثياتها تعدت حدود الاعتقال وباتت سيناريو يهدف إلى استمرار محاربة عمار في رزقه وعمله". موضحة: بعد أن فقد عمله الأول بسبب الملاحقة واتجه لمجاله اليوم فقد اختارت المخابرات أن يتأذى أناس آخرون من اعتقاله وفي تفاصيل الاختطاف الكثير من الممارسات السيئة بحق العائلة.

وبحسب العائلة، فإن "الأجهزة الأمنية تحارب عائلة بنات في المبدأ الذي قتل لأجله نزار بنات وتعود في كل مرة لتحاول كسر هذا القانون في نفوسنا وهو الكرامة التي لن نتخلى عنها".

وكان عمار بنات قد نشر فيديو الأربعاء الماضي ينتقد فيه تدخل الأجهزة الأمنية في انتخابات جامعة الخليل.

وقال خلال فيديو مصور نشره عبر صفحته في فيسبوك: "إياكم إياكم طلبة وطالبات أن تنتخبوا مجلس تقوده الأجهزة الأمنية في جامعة الخليل.. ".

المصدر / فلسطين أون لاين