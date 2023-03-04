سبب اجتماع لابورتا وبيريز بعد الكلاسيكو

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اجتماعًا جديدًا عُقد بين رئيسي ريال مدريد و برشلونة فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا، من أجل مناقشة آخر تطورات مشروع السوبر ليغ الذي يدعو له الناديان، بالإضافة إلى يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة القريبة من النادي الكتالوني أن الاجتماع حدث قبل ساعات من الكلاسيكو، الذي أقيم الخميس الماضي لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بحضور لابورتا، رئيس برشلونة، ونظيره في ريال مدريد، بيريز، بالإضافة إلى عدد من مديري الناديين، ومحامي النادي الكتالوني، فرناندو ليديسما.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن الاجتماع قيّم الوضع الحالي لبطولة "السوبر ليغ"، ووضع الإستراتيجية التي يجب اتباعها في الأشهر المقبلة، مع انتظار حُكم المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في الدعوى الخاصة بإقامة البطولة، والمُتوقع صدوره في نهاية مارس/آذار الحالي، أو بداية أبريل/نيسان المقبل.

وأكدت الصحيفة أن إدارتي برشلونة وريال مدريد مقتنعتان بأن العدالة الأوروبية ستوافقهما وأن المشروع سيتقدّم عاجلًا وليس آجلًا، وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سينتهي به الأمر بالاستسلام.

وذكرت بعض التقارير الصحفية، قبل عدّة أيام، أن منظمي مشروع بطولة "دوري السوبر ليغ" قدّموا اقتراحًا جديدًا طال انتظاره للمسابقة لتضم ما يصل إلى 80 فريقًا أوروبيًّا، خارج سلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أن تضمن البطولة وجود أندية لا تتاح لها دائمًا فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، على عكس أندية أقوى منها ماديًّا وفنيًّا.

واستعادت الأندية المؤسسة للبطولة (ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس) الثقة في نفسها بعد غيابٍ عن الساحة دام عامين كاملين، على إثر تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمنعها من المشاركة في منافساته، وذلك بعدما قضت المحكمة الأوروبية بأحقية الأندية في تنظيم البطولة الأوروبية، ومنع هيئة كرة القدم القارية من معاقبتها.

المصدر / وكالات