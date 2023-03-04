عرض خليجي لكريم بنزيمة.. ما التفاصيل؟

عرضت تقارير صحفية إسبانية الأسباب الرئيسية وراء تراجع مستوى ريال مدريد في الآونة الأخيرة، خاصةً في بطولة الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

وتعرض ريال مدريد لخسارة على أرضه وبين جماهير من غريمه التقليدي برشلونة بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت شبكة ريليفو الإسبانية أن فريق ريال مدريد لم يسدد أي تسديدة على مرمى برشلونة مباشرةً في لقائهما، وأن ذلك الأمر يدعو كارلو أنشيلوتي لإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لم يقدم المستوى المطلوب منه مع الفريق في الموسم الحالي، على عكس ما قدّمه في الموسم الماضي.

وسجل بنزيما 18 هدفًا، منها ست أهداف من ركلات جزاء، ناهيك عن فقدانه التركيز في المباريات الكبيرة، وخاصة أمام برشلونة وعدم إيجاده للحلول، وفقًا لما أشارت إليه شبكة ريليفو.

واعتبرت الشبكة أن بنزيما أضعف فينيسيوس جونيور، حيث يقوم دفاع الخصم بفرض راقبة كبيرة على البرازيلي، وعدم رقابة بنزيما بشكلٍ كبيرٍ بسبب فقدانه التركيز.

وذهبت الشبكة إلى أبعد من ذلك، وتحدثت عن تفكير بنزيما في العقد الجديد الذي عُرِض عليه من منطقة الخليج العربي، وأنه يستطيع فسخ عقده مع الفريق الملكي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وذكرت الشبكة أن بنزيما سيبقى لموسمٍ آخر مع ريال مدريد، وبعدها سيغادر، وهذا ما يدفع إدارة النادي الملكي لتعزيز الفريق بمهاجم جديد؛ حيث تنحصر الخيارات بين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

المصدر / وكالات