اتحاد موظفي "أونروا" يستأنف الإضراب بمؤسساتها في الضفة والقدس

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أعلن اتحاد العاملين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استئناف الإضراب الشامل في جميع قطاعات الوكالة بالضفة الغربية والقدس، اليوم، احتجاجًا على عدم تنفيذها مطالبه.

وأوضح رئيس الاتحاد جمال عبد الله أن قرار الاتحاد العودةَ إلى الإضراب مجددا جاء بسبب تراجع إدارة المؤسسة الدولية عن تنفيذ شروط الاتحاد.

ولفت عبد الله في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى تدخل عدة جهات ووسطاء في المرحلة الماضية لإنهاء الحراك النقابي لاتحاد العاملين في "أونروا" مقابل الموافقة على زيادة رواتب العاملين في الوكالة، لكن إدارتها تراجعت.

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وأضاف: نحن مستمرون في الإضراب إلى أبعد مدى حتى تحقيق مطالبنا، ولن نتراجع هذه المرة عن تصعيدنا النقابي إلا بعد زيادة رواتب العاملين في مؤسسات الوكالة بالضفة الغربية والقدس.

وأكد أن إدارة "أونروا" هي من تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة مع اتحاد العاملين العرب، بسبب عدم وجود أي نية لديها للحل، محملا إياها أيضا المسؤولة الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع بسبب الإضراب.

وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى حين التوصل لحل عادل لقضيتهم.