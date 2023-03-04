"الهيئة 302": قلقون من عودة التوتر بين الأونروا واتحاد العاملين في الضفة الغربية

عبّرت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين عن قلقها وأسفها لما آلت إليه الأمور بسبب الخلاف النقابي القائم بين وكالة الأونروا واتحاد العاملين العرب التابع لها في الضفة الغربية.

وأوضحت أنخ رغم تدخل الوسطاء والضمانات المعطاة بحلّ الخلاف النقابي والذي كانت نتيجته قرار الاتحاد تعليق الإضراب واستئناف الحوار لحل الإشكاليات العالقة، إلا أنّ التوتر عاد مع اتهامات متبادلة بين الطرفين، وذلك بعد صدور بيانين منفصلين استُخدم خلالهما مفردات حادة يتهم الطرفان إحداهما الآخر بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو ما دفع الاتحاد لاستئناف الإضراب المفتوح بدءًا من اليوم السبت.

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ودعت الهيئة الوسطاء وضامني الاتفاق إلى التدخل السريع ووقف أسلوب البيانات وتحمل المسؤولية واستكمال منهجية الحوار للتوصل إلى الحلول الناجعة والمُرضية.

وكان اتحاد العاملين في وكالة الأونروا قد بدأ إضرابًا مفتوحًا منذ 23/1/2023 وذلك لتنفيذ مطالبهم بزيادة رواتب العاملين وغيرها من القضايا والإشكاليات العالقة وتم تعليق الإضراب في 9/2/2023 ولمدة عشرة أيام استجابة لمبادرة من دائرة شوؤن اللاجئين ووزارة العمل لاستكمال جهود التفاوض التي باءت بالفشل.

المصدر / فلسطين أون لاين