الرابطة الدولية للخبراء والمحللين تعقد مؤتمرها العام في بيروت الثلاثاء القادم

تنظم الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، حفل افتتاح مؤتمرها العام يوم الثلاثاء القادم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الرابطة في إعلان لها، إن المؤتمر سيكون برعاية وزير الثقافة اللبناني، الدكتور القاي محمد المرتضى، فيما يحمل عنوان: "غرب آسيا المقاوم.. أي نظام عالمي جديد".

ومن المزمع أن تشارك في المؤتمر الذي يعقد في قاعة رسالات المركز الثقافي لبلدية الغبيري ببيروت، نخبة من الشخصيات السياسية والخبراء والمحللين السياسيين من مختلف دول المنطقة.

ويتضمن المؤتمر محاور عدّة، عن واقع الدول والأزمات الدولية، ودور الشعوب والأحزاب العربية في المواجهة والمقاومة.

كما يتناول المؤتمر الإنتهاكات الغربية والامريكية وكيان الاحتلال للقوانين الدولية، وأثرها على قضية الشعب الفلسطيني، والدور الأمريكي في العراق واليمن، والحصار المفروض على سوريا.

كما تشمل النقاشات دور لبنان في الصراع في المنطقة، وتحديات التطبيع على فصائل المقاومة الفلسطينية، والتقييم الاستراتيجي لصراع شعوب المنطقة مع العدو الاسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين