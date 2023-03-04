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"الداخلية": 12013 مغادرًا و12688 وافدًا عبر حاجز بيت حانون

04 مارس 2023 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (26 فبراير- 3 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10338 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9695 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11830 مواطناً و152 أجانب، و32 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 12490 مواطنا، و157 أجنبيًا، و37 من فلسطينيي الداخل، و4 حالات وفاة كانت تتلقى العلاج في الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #وزارة الداخلية #مسافرين #حاجز بيت حانون

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