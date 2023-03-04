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زلزال بقوة 4.4 درجات يهز "أدي يامان" التركية

04 مارس 2023 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات صباح السبت ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) أن الزلزال حدث الساعة 8.27 بالتوقيت المحلي ومركزه قضاء جليكهان في ولاية أدي يامان.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ"آفاد".

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في سياق متصل، هز زلزال بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وقد وقع الزلزال الساعة 06.03 صباح السبت بتوقيت تركيا المحلي، على عمق 7.23 كيلومترات.

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كما ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة جنوبي البلاد على عمق 7 كيلومترات بحسب "آفاد".

المصدر / الأناضول
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#تركيا #زلزال #كوارث بيئية #أدي يامان #ادارة الطوارئ التركية

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