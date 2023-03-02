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بالصور الزلزال يحدث شقوقا في أراضي ملاطية التركية

02 مارس 2023 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
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أحدث الزلزال المدمر جنوبي تركيا شقوقا في مزرعة مشمش وجبل بقضاء "دارينده" التابع لولاية ملاطية.

ورصدت وكالة الأناضول الشقوق التي تشكلت في المزرعة والجبل جراء الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي.

كما تسبب الزلزال في سقوط صخور وحدوث انهيارات في التربة ببعض مناطق "دارينده".

وقال أحمد كول، أحد سكان المنطقة، إن الصخور سقطت نحو المنازل عقب الزلزال.

وأضاف كول: "لم نر مثل هذا الأمر أبدا في المنطقة سابقا، وكأن الجبل انقسم إلى جزأين".

بدوره قال سباتي بويراز، أحد السكان، إن الشقوق ظهرت في الجبل بعد الزلزال الثاني ما أدى إلى سقوط صخور كبيرة.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

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المصدر / الأناضول
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#تركيا #زلزال #شقوق

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