التمارين الرياضية هي الخيار الأول في علاج الاكتئاب

توصلت دراسة جديدة إلى أن التمارين الرياضية قد تكون هي العلاج الأساسي للاكتئاب وحالات الصحة العقلية الشائعة الأخرى وتخفف من الأعراض بفعالية أكبر من الأدوية.

ووفق الدراسة التي أعدها باحثون بجامعة جنوب أستراليا (UniSA) ونشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن التمارين يمكنها تخفيف الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة للاكتئاب والقلق والضيق النفسي من خلال النشاط البدني.

وفقا لتحقيقهم، فإن التمارين أكثر فعالية بمقدار 1.5 مرة من الاستشارة والأدوية التي توصف لهذه الحالات، ووجدت الدراسة أن التمارين الرياضية لمدة 12 أسبوعا أو أقل قللت من أعراض الصحة العقلية أكثر من غيرها.

ويقول المؤلف الرئيسي، عالم فسيولوجيا التمرين السريري في الجامعة "يظهر البحث أن الأمر لا يتطلب الكثير لممارسة الرياضة لإجراء تغيير إيجابي على صحتك العقلية".

واضطرابات الصحة العقلية هي السبب الرئيسي للمشاكل الصحية في جميع أنحاء العالم.

وقد وجدت دراسات سابقة أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق أو غيرها من أشكال الضيق النفسي قد يستفيدون من النشاط البدني بقدر ما يستفيدون من العلاج النفسي أو العلاج الدوائي.

ويقول سينغ: "من المعروف أن النشاط البدني يساعد في تحسين الصحة العقلية، ولكن على الرغم من الأدلة، لم يتم اعتماده على نطاق واسع كعلاج من الخيار الأول".

واستخرج فريق البحث جميع الدراسات المؤهلة المنشورة، قبل عام 2022، من 12 قاعدة بيانات إلكترونية. وبشكل عام، قاموا بتحليل 97 مراجعة تضمنت 1039 تجربة مع أكثر من 128,119 مشاركا.

وعند مقارنة آثار التمارين بتلك الخاصة بالرعاية المعتادة في جميع السكان، وجدوا أن التمارين تحسن أعراض الاكتئاب والقلق والضيق النفسي 1.5 مرة أفضل من العلاج بالكلام أو الدواء.

ويخلص المؤلفون إلى أن "النشاط البدني مفيد للغاية لتحسين أعراض الاكتئاب والقلق والضيق عبر مجموعة واسعة من السكان البالغين، بما في ذلك عامة السكان والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية المشخصة والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة".

المصدر / وكالات