فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قد يصيب أمّة بكاملها عند الكوارث الكبرى.. كيف نعالج فتور القلب؟

شهيدان ومقتل 3 مستوطنين في 472 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال أسبوع

مودريتش يشرح سبب خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في الكأس

حماس: إطلاق سراح المعتدين على حوارة يؤكد تواطئ كل مكونات الكيان مع الإرهاب

انجاز تاريخي ينتظر مبابي في مباراة سان جيرمان وبايرن

الهندي: المقاومة جاهزة لدفع كل الأثمان نصرة للقدس والأقصى

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الفتى محمد سليم

فصائل المقاومة تؤكد على الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الأسرى يعتصمون اليوم الجمعة في ساحات السجون بلبس "الشاباص"

حماس: إطلاق سراح المعتدين على حوارة يؤكد تواطئ كل مكونات الكيان مع الإرهاب

03 مارس 2023 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم "إنّ إطلاق سلطات الاحتلال الصهيوني سراح المستوطنين الإرهابيين الذين قاموا بالاعتداء على أبناء شعبنا في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، يؤكد مرةً أخرى السلوك الفاشي العنصري لكل مكونات الكيان الاستعماري".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "إطلاق سراح المستوطنين المعتدين يؤكد أن منظومة القضاء الصهيونية متواطئةٌ وشريكةٌ في توفير الغطاء للمستوطنين الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمتهم النكراء على مسمع ومرأى من العالم أجمع".

اقرأ أيضا: ليلة عصيبة حفرتها ذاكرة الناجين في "حوارة" وجوارها من بربرية المستوطنين

وأكد أن هذا السلوك من سلطات الاحتلال والذي يعني توفير الحماية الكاملة لقطعان المستوطنين في ممارسة إرهابهم ضد أهلنا في الضفة المحتلة، وتشجيعهم على تكرار جريمة بلدة حوارة بشكل أوسع وأكثر عدوانية، ليستدعي من المنظومة الدولية بكل مكوناتها اتخاذ خطوات جادة وعملية على الأرض لمعاقبة الاحتلال وقادته على جريمة بلدة حوارة وغيرها من الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالإدانات الإعلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #نابلس #مستوطنون #اعتداء #حوارة #حازم قاسم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة