حاسة السمع والأصوات العالية

حاسة السمع: هي الحاسة التي من خلالها يسمع الانسان الاصوات بالشكل الطبيعي والسليم من خلال انتقال الصوت عبر الاذن

مكونات الاذن

الأذن الخارجية: تتكون من صوان الاذن وقناة الاذن الخارجية

الأذن الوسطي: تتكون من طبلة الأذن العظيمات الثلاث "مطرقة.سندان.ركاب" وقناة استاكيوس

الأذن الداخلية: تتكون من القنوات الهلالية والقوقعة يليها العصب السمعي الذي يوصل الصوت وينقله للدماغ

هل يمكن للأصوات العالية ان على قدرتنا على السمع؟

نعم تؤثر على السمع ويمكن ان تسبب مشكلة في السمع

هل هناك معينة من الاصوات العالية تؤدي لحدوث مشكلة في السمع؟

ليس هناك نوعية بحد ذاتها فوحدة قياس شدة وحدة الصوت الديسبل أي صوت تزيد شدته وحدته عن 85 ديسبل يكون صوت ضار بالسمع سواء ناتج عن اصوات مهرجات او الات ثقيلة او مصانع او معامل كلما تعرض الشخص للصوت لوقت أكبر كلما زادت إمكانية حدوث مشكلة في السمع.

أيهما الأكثر ضرر التعرض لصوت عالي بشكل مفاجئ مرة واحدة او التعرض لصوت عالي جدا لفترات؟

كلاهما ضار ولكن التعرض لصوت عالي جدا بشكل مفاجئ ممكن انا يحدث فقد سمع فوري بعد التعرض للصوت او بعد فترة بسيطة ولكن التعرض لصوت عالي لفترات يعمل على فقد سمع تدريجي

من الأكثر تضرر من الأصوات العالية الأطفال أم الكبار؟

كلاهما يتضرر ولكن الأطفال أكثر تضررا نظرا لان الشعيرات الحسية في الاذن الداخلية أكثر حساسية عند الأطفال

كيف يمكن للشخص أن يعرف أنه أصيب بمشكلة في السمع ناتجة عن الأصوات العالية؟

الشخص الذي يتعرض مباشر لصوت عالي جدا بشكل مفاجئ يشعر مباشرة بعد تعرضه للصوت بتراجع قدراته السمعية وقدرته على السمع بشكل طبيعي أما الشخص الذي يتعرض للأصوات العالية علي فترات طويلة فانه بعد فترة زمنية تكون الشكوي بانه يعاني الشخص انه يسمع الكلام ولكن لا يفهمه وايضا رفع صوت التلفاز اكثر من المستوي الطبيعي

هل يمكن للشخص الذي اصيب بمشكلة في السمع ناتجة عن الاصوات العالية استعادة سمعه بالشكل الطبيعي؟

من يحدد ذلك نتائج فحص السمع فالغالب لا يعود السمع بالشكل الطبيعي ويكون الحل باستخدام المعينات السمعية المناسبة والملائمة لدرجة ونوع فقد السمع وممكن في بعض الحالات اللجوء لزراعة القوقعة.

ماذا ننصح للوقاية من الاصوات العالية؟

طبعا الأصوات العالية المفاجئة لا وقاية منها ولكن النصيحة للأشخاص العاملين في مجال المصانع او المعامل والحرف الذين يتعرضون للأصوات بشكل يومي استخدام سدادة الاذن او الواقية السمعية

المصدر / فلسطين أون لاين