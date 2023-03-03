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بالفيديو والصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

03 مارس 2023 . الساعة 07:08 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

واحتشد الآلاف من المواطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم لأداء الصلاة فيه بالرغم من حالة البرد الشديد.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتفتيش المصلين.

وشارك في صلاة الفجر أعداد غفيرة من الرجال والنساء والأطفال ملأوا المصلى القبلي، وسط أجواء روحانية وابتهالات.

وتجمع المصلون عقب صلاة الفجر في حلقات لقراءة القرآن، كما تناولوا فطوراً جماعياً في ساحات المسجد الأقصى.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #الاحتلال #الفجر العظيم

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