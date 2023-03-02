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حماس تنعى الشهيد الطفل سليم وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

02 مارس 2023 . الساعة 23:39 بتوقيت القدس
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الشهيد الفتى محمد سليم

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيد الطفل محمد نضال سليم (15 عامًا)، من بلدة عَزّون شرقي قلقيلية، الذي ارتقى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر البلدة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "نتقدم بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه"، معتبرة إعدام الطفل سليم جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الغاشم، الذي لا يعرف إلا لغة القتل والعدوان.

وأكدت أنها تشدّ على أيدي أبناء شعبنا في بلدة عزّون البطلة التي طالما كانت رمزاً للتضحية والفداء، داعية إياهم لمواصلة التصدي لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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