الاحتلال يصدر أحكامًا قاسية بحق شقيقين من عكا على خلفية "هبة الكرامة"

فرضت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا اليوم الخميس، الحبس لمدة 60 شهرا على فؤاد ماضي و45 شهرا على شقيقه أحمد من عكا، وهما معتقلان منذ يوم 7 حزيران/ يونيو 2021، على خلفية "هبة الكرامة" التي اندلعت أحداثها إبان معركة "سيف القدس" في أيار/ مايو 2021.

كما فرضت المحكمة دفع غرامة قدرها 20 ألف شيكل على كل من الشقيقين أحمد وفؤاد ماضي.

وقال المحامي شادي ذباح، الموكل بالدفاع عن المعتقلين أحمد وفؤاد ماضي، في تصريح صحفي، إن "التهم ضد الشابين تتعلق بفندق الأفندي في عكا، وعلى الرغم من جهودنا لتعديل لائحة الاتهام، إلا أن النيابة طلبت حكما قاسيا جدا ضد الشابين، وهي الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 8 - 14 عاما لفؤاد، و5 - 10 سنوات لأحمد.. واليوم تقرر بسجن موكلي فؤاد 60 شهرا، وأحمد 45 شهرا ودفع غرامة مالية قيمتها 20 ألف على كل واحد منهما".

وبلغ عدد الشباب الفلسطينيين الذين اعتقلتهم شرطة الاحتلال من عكا 31 معتقلا، بحسب مصادر حقوقية.

وكانت شرطة الاحتلال وجهاز (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من فلسطينيي الداخل على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على قطاع غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأعلنت نيابة الاحتلال عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 شابا، غالبيتهم من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين