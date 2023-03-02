بحر يدعو لتدويل المطالبة بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إلى تدويل المطالبة بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب، وجعلها حقيقة على أرض الواقع.

وأكد بحر في بيان صحفي اليوم الخميس دعم "التشريعي" لمطالبة البرلماني العربي بإدراج "مليشيات المستوطنين" على قوائم الإرهاب، عادًّا إياها خطوة مهمة إزاء ما يرتكبه المستوطنون من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المستوطنين باتوا أكثر جرأة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ظل تطبيع بعض الأنظمة العربية، والصمت الدولي، والتنسيق الأمني.

وحذر بحر من تصاعد وتيرة تلك الجرائم في حال لم يتم لجم المستوطنين وحكومتهم الفاشية التي توفر لهم الحماية والدعم.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات المستوطنين الصارخة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، كما دعا البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بدعم مطالبة البرلمان العربي والعمل على تحقيقها.

المصدر / فلسطين أون لاين