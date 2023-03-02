مستوطنون يطاردون رعاة أغنام شمال أريحا

طارد مستوطنون، اليوم الخميس، رعاة أغنام في الأراضي الواقعة في منطقة "الصوانة"، شمال غرب أريحا بالضفة الغربية.

وأفاد مدير منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، خلال تصريحات صحفية، بأن ستة مستوطنين مسلحين، طاردوا ثلاثة من رعاة الأغنام، وهم: محمد سليمان كعابنة، وحسين داود رشايدة، وجمال سليمان مليحات، في منطقة الصوانة الواقعة بين المعرجات ونبع العوجا، وأجبروهم على مغادرة المنطقة، تحت تهديد السلاح.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

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ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين