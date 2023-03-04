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4 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

04 مارس 2023 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
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4 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ4 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمَّة والمفصلية في الذاكرة الفلسطينية والعربية والدولية يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1193 وفاة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس عن عمر ناهز 57 عامًا
  • 1880 ظهور أول صورة في الصحف.
  • 1949 صدور قرار من مجلس الأمن يعلن فيه قبول الكيان العبري عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة.
  • 1996 مقتل 11 مستوطنًا وجرح 150 آخرين في عملية استشهادية نفذها الشهيد رامز عبيد من خان يونس في ميدان "مير تعوف" بمدينة (تل أبيب) المحتلة.
  • 2001 القسامي أحمد عليان من مخيم نور شمس قضاء طولكرم يفجّر نفسه في "نتانيا" المحتلة ويقتل (4) صهاينة ويصيب (74) آخرين.
  • 2002 مقتل 7 جنود إسرائيليين و2 مستوطنين على يد قناص فلسطيني عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "عوفرة" المقامة على أراضي رام الله.
  • 2002 الاحتلال يرتكب مجزرة ويقصف عائلة القيادي في حركة حماس في رام الله حسين أبو كويك، فاستُشهدت زوجته وثلاثة من أطفاله.
  • 2019 الولايات المتحدة تُغلق قنصليتها في القدس وتلحقها بالسفارة الأمريكية بعد نقلها من (تل أبيب) إلى القدس.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث فلسطين #4 مارس

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