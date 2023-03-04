4 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ4 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمَّة والمفصلية في الذاكرة الفلسطينية والعربية والدولية يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1193 وفاة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس عن عمر ناهز 57 عامًا
- 1880 ظهور أول صورة في الصحف.
- 1949 صدور قرار من مجلس الأمن يعلن فيه قبول الكيان العبري عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة.
- 1996 مقتل 11 مستوطنًا وجرح 150 آخرين في عملية استشهادية نفذها الشهيد رامز عبيد من خان يونس في ميدان "مير تعوف" بمدينة (تل أبيب) المحتلة.
- 2001 القسامي أحمد عليان من مخيم نور شمس قضاء طولكرم يفجّر نفسه في "نتانيا" المحتلة ويقتل (4) صهاينة ويصيب (74) آخرين.
- 2002 مقتل 7 جنود إسرائيليين و2 مستوطنين على يد قناص فلسطيني عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "عوفرة" المقامة على أراضي رام الله.
- 2002 الاحتلال يرتكب مجزرة ويقصف عائلة القيادي في حركة حماس في رام الله حسين أبو كويك، فاستُشهدت زوجته وثلاثة من أطفاله.
- 2019 الولايات المتحدة تُغلق قنصليتها في القدس وتلحقها بالسفارة الأمريكية بعد نقلها من (تل أبيب) إلى القدس.
المصدر / فلسطين أون لاين