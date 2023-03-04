4 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ4 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمَّة والمفصلية في الذاكرة الفلسطينية والعربية والدولية يضع " " أبرزه في نقاط:

1193 وفاة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس عن عمر ناهز 57 عامًا

وفاة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس عن عمر ناهز 57 عامًا 1880 ظهور أول صورة في الصحف.

ظهور أول صورة في الصحف. 1949 صدور قرار من مجلس الأمن يعلن فيه قبول الكيان العبري عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة.

صدور قرار من مجلس الأمن يعلن فيه قبول الكيان العبري عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة. 1996 مقتل 11 مستوطنًا وجرح 150 آخرين في عملية استشهادية نفذها الشهيد رامز عبيد من خان يونس في ميدان "مير تعوف" بمدينة (تل أبيب) المحتلة.

مقتل 11 مستوطنًا وجرح 150 آخرين في عملية استشهادية نفذها الشهيد رامز عبيد من خان يونس في ميدان "مير تعوف" بمدينة (تل أبيب) المحتلة. 2001 القسامي أحمد عليان من مخيم نور شمس قضاء طولكرم يفجّر نفسه في "نتانيا" المحتلة ويقتل (4) صهاينة ويصيب (74) آخرين.

القسامي أحمد عليان من مخيم نور شمس قضاء طولكرم يفجّر نفسه في "نتانيا" المحتلة ويقتل (4) صهاينة ويصيب (74) آخرين. 2002 مقتل 7 جنود إسرائيليين و2 مستوطنين على يد قناص فلسطيني عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "عوفرة" المقامة على أراضي رام الله.

مقتل 7 جنود إسرائيليين و2 مستوطنين على يد قناص فلسطيني عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "عوفرة" المقامة على أراضي رام الله. 2002 الاحتلال يرتكب مجزرة ويقصف عائلة القيادي في حركة حماس في رام الله حسين أبو كويك، فاستُشهدت زوجته وثلاثة من أطفاله.

الاحتلال يرتكب مجزرة ويقصف عائلة القيادي في حركة حماس في رام الله حسين أبو كويك، فاستُشهدت زوجته وثلاثة من أطفاله. 2019 الولايات المتحدة تُغلق قنصليتها في القدس وتلحقها بالسفارة الأمريكية بعد نقلها من (تل أبيب) إلى القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين