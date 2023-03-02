حداداً على الشهيد حمدان... إضراب شامل في أريحا والأغوار

أَغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها منذ ساعات صباح اليوم الخميس، فيما عطلت المدارس والمؤسسات العمل، في إضراب شامل حدادا على روح الشهيد محمود جمال حسن حمدان (22 عاما)، الذي ارتقى خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم عقبة جبر أمس، الأربعاء.

واستشهد الشاب محمود حمدان، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، فيما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

اقرأ أيضًا: حماس تزفّ الشهيد حمدان وتؤكد أنّ ثورة شعبنا مستمرة ضد الاحتلال

يذكر أن عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الحالي، وصل إلى 67 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلًا، وأربعة مسنين.

المصدر / فلسطين أون لاين