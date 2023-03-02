فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قادة فصائل ومحلّلون: جرائم المستوطنين في "حوّارة" إعلان فشل لقمة "العقبة"

إعلان خطير لروسيا لمواجهة أي عدوان أميركي محتمل على أراضيها

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في مجموعة مخابز زادنا

"إعلام الأسرى": استفزازات إدارة السجون ستؤدّي إلى دوامة عنف

حداداً على الشهيد حمدان... إضراب شامل في أريحا والأغوار

التعليم تتحدث عن قرار تأجيل موعد امتحانات التوجيهي

في حادث مروّع.. مصرع 3 أطفال في مخيم شعفاط

بدء الاقتراع بانتخابات جامعة الخليل بالضفة المحتلة

المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

ماليّة رام الله تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر فبراير

حداداً على الشهيد حمدان... إضراب شامل في أريحا والأغوار

02 مارس 2023 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...
إضراب شامل في أريحا والأغوار

أَغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها منذ ساعات صباح اليوم الخميس، فيما عطلت المدارس والمؤسسات العمل، في إضراب شامل حدادا على روح الشهيد محمود جمال حسن حمدان (22 عاما)، الذي ارتقى خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم عقبة جبر أمس، الأربعاء.

واستشهد الشاب محمود حمدان، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، فيما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

اقرأ أيضًا: حماس تزفّ الشهيد حمدان وتؤكد أنّ ثورة شعبنا مستمرة ضد الاحتلال

يذكر أن عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الحالي، وصل إلى 67 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلًا، وأربعة مسنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهداء #اضراب شامل #الاحتلال الإسرائيلي #اريحا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة